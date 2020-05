UEA em Casa tem apresentação especial para crianças com a professora Caroline Caregnato

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Manaus/AM - O "UEA em Casa- Live Music 2020" é um projeto idealizado pelo reitor Cleinaldo Costa, e uma realização da Universidade do Estado do Amazonas- UEA, como alternativa cultural, para este momento de pandemia de covid-19.

Segundo informações da Assessoria da Universidade do Estado do Amazonas, o projeto 'UEA em Casa Live Music 2020' já contabilizou mais de 3 mil visualizações. Nesta semana, até a sexta-feira, terá apresentações com professores e, também, alunos do curso de Música da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Nesta quinta (14), o "UEA em Casa Live Music" será voltado para crianças e suas famílias e a apresentação musical estará a cargo da professora Caroline Caregnato.

"A proposta da live é levar música para dentro das casas, mas considerando que as crianças são um público especial, que não apreciam um concerto, por exemplo, sentadas e em silêncio, me dediquei a pensar em uma forma de despertar o interesse da meninada, colocando-os para fazer música ao vivo, em simultâneo com a transmissão. " Afirma Caregnato.

Sobre o repertório, a professora Caroline adianta:

"O repertório da noite vai do erudito ao popular, e de quebra os pais ainda vão ter acesso a jogos e atividades musicais, que podem ser feitos em casa durante a quarentena."

Caroline Caregnato é professora da UEA do Curso de Música e do Mestrado de Letras e Artes. Ela é doutora em Música e coordena o Laboratório de Cognição e Educação Musical da UEA, onde realiza atividades de extensão e de pesquisa, envolvendo o público infantil.

Para o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, a iniciativa do projeto "UEA Em Casa- Live Music 2020" é para que a comunidade e a população do Amazonas e de outros estados do país e do mundo, descubra a música que é produzida pela Universidade do Estado do Amazonas, principalmente, neste momento de pandemia de Covid-19, onde a principal ferramenta de comunicação e divulgação tem sido as lives promovidas na internet.

"Eu tive a ideia do UEA Em Casa live Music 2020, quando eu assisti uma live do Nando Reis, e vi um momento muito bacana de um artista falando de casa para um grande público e imaginei que a Universidade do Estado do Amazonas poderia fazer isso por meio de seus professores de música, eventualmente dos seus alunos de música, a medida que temos professores de altíssimo nível, e levar música de qualidade, seja à comunidade UEA, seja à população" Afirma o Reitor Cleinaldo Costa, que complementa:

"E imaginei que essa live seria uma coisa muito legal, muito impactante, pelo momento que nós estamos vivendo, momento em que a gente incentiva que as pessoas façam o isolamento social em casa, e que a UEA pode adentrar aos lares das pessoas, e dizer quem nós somos, o que significa essa nossa Universidade, e sobretudo qual é o papel da música na vida das pessoas a relevância do curso de música, dos seus professores e alunos da Universidade do Estado do Amazonas. Sem contar na oportunidade dos professores de falarem para um grande público, divulgarem os seus trabalhos e se comunicarem através de uma linguagem muito atual na internet, que são as lives."

A transmissão da live, desta quinta (14) com a professora Caroline Caregnato, inicia às 19h00- horário de Manaus, pelo canal do YouTube do Telessaúde e no perfil do Instagram da UEA, que é @ueaamazonas.

O "UEA em Casa- Live Music 2o2o" segue nesta sexta (15), com a apresentação do músico Ênio Prieto, saxofonista, maestro e fundador da Orquestra de Beiradão do Amazonas (OBA).

O projeto tem o apoio do programa Telessaúde Amazonas, da Assessoria de Comunicação da UEA, e dos professores Fábio Carmo, diretor da ESAT e o professor e maestro, Fabiano Cardoso, coordenador do curso de música.