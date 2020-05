UEA em Casa encerra semana com apresentação do saxofonista Ênio Prieto

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - "UEA em Casa- Live Music 2020" é um projeto idealizado pelo reitor Universidade do Estado do Amazonas- UEA, Cleinaldo Costa, como alternativa cultural à população, para este momento de pandemia de Covid-19.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Universidade do Estado do Amazonas, o projeto 'UEA em Casa Live Music 2020' já contabilizou mais de 3 mil visualizações, ao longo desta semana.

Nesta sexta (15), o convidado é o músico, maestro e fundador da Orquestra de Beiradão do Amazonas (OBA), Ênio Prieto que fará uma apresentação especial de Saxofone, com um repertório de música popular brasileira, jazz, blues, choro, além de músicas autorais, contextualizando cada um desses gêneros como influências na sua carreira.

Ênio também contará um pouco de sua trajetória musical na capital amazonense e as oportunidades que surgiram ao longo dos seus mais de 20 anos de dedicação à carreira de músico. Falará também um pouco da sua trajetória acadêmica dentro da Universidade do Estado do Amazonas, com projetos, estudos e pesquisas acadêmicas.

A transmissão da live, desta sexta (15) inicia às 19h, pelo canal do YouTube do Telessaúde e no perfil do Instagram da UEA- @ueaamazonas.