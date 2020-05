Tearte Duo realiza live Conexões Brasileiras nesta sexta em Manaus

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - Os músicos Timóteo Esteves (Violoncelo) e Elis Green (Violino)- da Tearte Duo, realizam nesta sexta (15), a partir das 20h00- horário de Manaus, a live "Conexões Brasileiras: Norte & Nordeste Pt. 1.

"As músicas do norte e nordeste fazem parte das nossas Raízes. Nós amamos de paixão. Algumas já fazem parte do nosso repertório, outras são novidades que estamos preparando especialmente para a apresentar nesta sexta" Afirma Timóteo Esteves.

"Podemos adiantar que vamos ter um pouquinho de forró, boi e carimbó, tudo com o nosso jeitinho violino, violoncelo & arte. Esperamos que todos possam curtir junto com a gente" ressalta, Timóteo.

A Transmissão inicia às 20h, pelo facebook.com ou instagram.com/tearteproducoesmusicais