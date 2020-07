Show Românticos de Manaus tem jazz no fim da tarde desta sexta

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Manaus/AM - Evento musical com representantes do jazz do Amazonas acontece nesta sexta-feira, dia 24, com a estreia da Alameda Musical do Amazonas Shopping, a partir das 19 horas, com o show Românticos de Manaus.

O evento tem a participação do cantor de jazz & blues, Humberto Amorim, com o trio My Manhattan Jazz, e inicia projeto para proporcionar aos frequentadores do centro de compras opção musical de alta qualidade.

No repertório não faltarão atrações e músicas eternizadas nas vozes de Frank Sinatra, Tony Bennett, Diana Krall, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald cantando composições de Cole Porter, Ira e George Gershwin, Henri Mancini, Tom Jobim, entre outros.