Rômulo Augusto faz Live no Curupira Mãe do Mato nesta quinta-feira

Manaus/AM - Rômulo Augusto realiza nesta quinta-feira (7) às 19h30, uma Live show pelo Instagram da casa cultural Curupira Mãe do Mato, @curupiramaedomato. No repertório, muita música Amazonense e Brasileira.

"Para esta quinta pelo insta do Curupira, estou preparando um pouco de bossa nova, quero tocar Tom, Chico, Vinícius, e também algumas canções do Caetano e do Gil. Vou levar um pouco de Baião tocando violão e gaita, e também músicas de amigos como Naka,Sistilho..."

Ao longo da live, fãs, amigos e seguidores poderão contribuir com o artista, depositando qualquer valor consciente, conforme os referidos dados bancários abaixo:

Rômulo Augusto

Banco: Bradesco

CC:0077841-9

Agência:1999-2

Sobre a carreira de Rômulo Augusto

Rômulo trabalha com a música desde 2013, quando entrou para a Orquestra Puxirum, tocando violão e percussão. Atualmente faz parte do projeto de samba e forró Trio Tuira, no instagram é @triotuira.

Ao longo da sua trajetória artística, Rômulo também já participou de outros grupos musicais como o Maracatu Eco da Sapopema.

Sua afinidade é muito forte com compositores brasileiros como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Dominguinhos, Tom Jobim e muitos outros gigantes.

Para conferir o trabalho de Rômulo basta acessar sua conta no instagram (@romulodoviolao) ou acessar a plataforma de streaming Spotify e buscar pelo álbum "Utzenstorf" do grupo "Manacanto".

Neste período de quarentena e distanciamento social, recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o músico tem se dedicado bastante em interagir e divulgar o seu trabalho e o de outros cantores e compositores como Nando Montenegro, Marcelo Nakamura, e músicos instrumentistas como Robson Andrei, Diego Alessandro e Gustavo Garcez.