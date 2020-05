Raylla Araújo e Lorenzo Fortes agitam Live do Bem nesta sexta-feira

A crepioca do vice-governador

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (22) às 15h, a ex-The Voice Kids Raylla Araújo realiza a #LivedoBem, na companhia de Lorenzo Fortes, amazonense que também participou do reality, além de Daniel Trindade e George Japa. No repertório, nomes como Marisa Monte, Anavitória, Charlie Brown, Melim, Alceu Valença, Elba Ramalho e muito mais ícones da MPB. A transmissão será no Youtube (Raylla Araújo).

As doações poderão ser realizadas por meio do QR code, que estará disponível durante a transmissão. O QR code também já está disponível no Instagram da cantora (@rayllaraujo_) para quem quiser adiantar as doações. Para mais informações: (92) 99206-6142.