Portal da Cultura disponibiliza vídeos de visitas guiadas a espaços culturais

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM - Espaços culturais que estão fechados devido às medidas de prevenção ao Covid-19 agora podem ser visitados sem sair de casa, por meio do Portal da Cultura, site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que oferece vídeos de visitas guiadas. A ação faz parte da campanha “Cultura sem sair de casa”.

Na aba “Cultura Sem Sair de Casa”, o visitante poderá encontrar vídeos da Pinacoteca do Amazonas, Museu Tiradentes da Polícia Militar, Museu de Arqueologia, Museu da Imagem e Som do Amazonas (Misam), Museu de Numismática, Biblioteca Pública do Amazonas, Galeria do Largo e dos centros culturais Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça e Povos da Amazônia.

Nos vídeos, os guias que trabalham nestes espaços fazem um tour, comentando sobre a história, curiosidades e obras de cada patrimônio. Também na aba “Cultura Sem Sair de Casa”, o visitante ainda encontra os vídeos em 360 graus do Teatro Amazonas e Centro Cultural Palácio da Justiça, que são mais uma opção de visita virtual.