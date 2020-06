Parque da Criança em Manaus realiza live em ritmo de boi-bumbá

O prefeito que Manaus vai escolher

Manaus/AM - Na live desta sexta-feira (26), às 17h, a criançada vai brincar de boi-bumbá com a programação especial realizada pela Prefeitura de Manaus e preparada pela turma do Parque Cidade da Criança. A atividade pode ser acompanhada pela página do parque no Facebook e no Instagram acontecerá uma participação dos bumbás, mas a pauta será um bate-papo sobre o teatro durante a pandemia da Covid-19.

O folclore todo foi convocado para fazer a festa da cultura popular amazonense na live que vai animar os pequenos e suas famílias de casa. A banda do parque vai comandar a apresentação tocando as toadas de sucesso para a sinhazinha da fazenda, a cunhã-poranga e os bois dançarem.

Serão duas lives acontecendo simultaneamente, no Facebook será realizado o show em ritmo de boi-bumbá e no Instagram um bate-papo com o diretor e ator da Interarte Escola de Teatro, Roger Barbosa, sobre como o cenário cultural se comportará em meio à pandemia, com destaque para o teatro. Em ambos espaços acontecerão outras atividades, como contação de histórias e brincadeiras.

A diretora do Parque Cidade da Criança, Socorro Andrade lembra que a programação acontece no mês que ocorre o festival de Parintins. “Essa é uma alternativa que a Prefeitura de Manaus encontrou para levar um pouco da nossa cultura popular para as crianças em suas casas. O boi-bumbá é o marco da nossa cultura e queremos levar essa programação especial para a criançada”, explicou.