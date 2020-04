Orquestra de Câmara do Amazonas faz Live com Queen e Carrapicho no repertório

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Manaus/AM - O maestro Marcelo de Jesus (ao piano) e a violinista Elena Koynova, da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), farão uma live com repertório que passa por Vivaldi, tangos, rock e regional. A apresentação será transmitida pelas redes sociais da OCA (Facebook ocamazonas e Instagram @ocamazonas), nesta quinta-feira (16) às 19h.

No repertório: “Primavera” (Max Richter), “Meditação (J. Massenet), “Chardash” (Monto), “Por uma cabeça” (Gardel), “Oblivion” (Piazzolla), “3:44” (John Cage), “The show must go on” (Queen) e “Tic Tic Tac” (Carrapicho).