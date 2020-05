Nando Montenegro realiza live solidária neste sábado no Curupira

O gemido da cama no confinamento

Manaus/AM - O cantor e compositor Nando Montenegro realiza neste sábado (23), a partir das 14h, uma live solidária com o objetivo de apoiar campanhas sociais empenhadas no enfrentamento do novo coronavírus.

"A live será solidária e o link para doações e contribuições à campanha da Fundação Amazonas Sustentável estará disponível na minha Bio no Instagram. É só buscar por @nandoomontenegro. Qualquer quantia fará a diferença! Tudo será destinado à ações contra o coronavírus em comunidades tradicionais e também para os povos indígenas." Enfatiza o cantor.

Sobre o repertório, Nando adianta que tocará músicas de grandes cantores e compositores da Música Brasileira, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Castelo Branco e o trio "Metá Metá" e que também partilhará algumas de suas composições, onde expressa através da poesia, dos sons e dos silêncios, uma ponte entre a cultura popular e a descoberta de si mesmo.

Sobre a carreira artística de Nando

Nando Montenegro atua no cenário cultural há 5 anos. Seu primeiro projeto foi a banda de rock psicodélico Deep Canvas, com a qual lançou 3 singles que podem ser encontrados no perfil da banda no Spotify e no YouTube

Após um ano e meio, tocando em diversas casas de show em Manaus e também com apresentações em Portugal, Nando voltou-se para a cultura brasileira fundando o projeto 'EmTerraSouLar'- com integrantes da Deep Canvas e da banda de reggae/rock Vibe Positiva.

Em 2018 moveu-se para São Paulo onde desenvolve seu fazer artístico, tendo despertado para o estudo da música amazônica. Na ponte Amazônia/São Paulo, o artista transforma sua pesquisa em uma viagem de descoberta da cultura na qual cresceu e da fusão desta com sua expressão artística. Esse movimento resultou no Batuque Banzeiro, projeto poético-musical desenvolvido em parceria com o guitarrista Bruno Mattos.

Devido a pandemia do novo coronavírus e recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que afirmam a necessidade de isolamento e distanciamento social, Nando precisou interromper a produção do seu primeiro EP, mas apesar disso, ele destaca que estes tempos de resguardo que estamos vivendo, também são tempos de reinvenção, tanto para os artistas quanto para o mundo.