Músicos de Manaus realizam live solidária nesta semana

Manaus/AM - O empresário de eventos Juca Semen em conjunto com os músicos Dudu Brasil, Mestre Caio e Edu do Banjo realizarão uma live solidária do projeto 'Rio Samba Show', nesta sexta-feira (26), a partir de 20h, no canal do Youtube de Dudu Brasil.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar alimentos para músicos, garçons e colaboradores que foram afetados pela pandemia do coronavírus e tiveram suas atividades interrompidas em Manaus.