Milton Cabocrioulo e ópera Sansão e Dalila são destaque das Lives desta quinta-feira

Manaus/AM - O cantor Milton Cabocrioulo realiza mais uma live nesta quinta-feira (21) às 19h, com um repertório de sucessos autorais e que também marcaram a banda Cabocrioulo, da qual é o vocalista. A transmissão será no Instagram (@miltoncabocrioulo).

Às 20h, no Canal do Festival Amazonas de Ópera no YouTube, será disponibilizado o áudio da ópera “Sansão e Dalila”, de Camille Saint-Saëns. A apresentação aconteceu em 2009, na 13ª edição do evento, no Teatro Amazonas, com Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas, e direção Musical e regência de Luiz Fernando Malheiro.