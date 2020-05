A pedido de fãs Luso Neto faz bis da live Luso Acoustic neste fim de semana

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - Nesta sexta (15), a partir das 21h, pelo facebook.com/cantorluso, ocorre o bis da live "Luso Acoustic" que marca os 60 dias de distanciamento social voluntário, adotado pelo cantor e equipe, como forma cidadã e artística, de contribuir para a não proliferação do novo coronavírus, e também colaborar com o sistema de saúde da cidade, que encontra-se em situação delicada, neste momento de pandemia de Covid-19.

Desde o dia 15 de março, Luso iniciou uma sequência de lives musicais, via Internet, para que o contato com os fãs e amigos, que acompanham o seu trabalho, continue existindo, ainda que de modo virtual, mas sem comprometer, a qualidade, e a proximidade.

Como ele mesmo diz, "Essa foi uma forma de extravasar a sua tão conhecida hiperatividade e sua paixão pela música."

'Luso Acoustic' foi a primeira live apresentada pelo cantor, logo no início da quarentena, com todo o repertório que ele vinha fazendo nos bares e casas de shows, com bastante público, como era de costume, antes da pandemia.

A live foi um sucesso e nas redes sociais, os fãs constantemente, pediram bis, então para matar a saudade, Luso decidiu apresentar a live, novamente, misturando no seu repertório, músicas autorais com outros sucessos da música nacional e internacional.

'Luso Acoustic' é o show que foi apresentado de janeiro de 2019 a março de 2020, no Teatro Gebes Medeiros,o projeto também lhe rendeu dois importantes registros, o CD e DVD do projeto.

A live desta sexta, inicia às 21h00 pelo facebook.com/cantorluso, e segue também no sábado, dia 16 de maio, no mesmo horário - 21h00, porém com transmissão via instagram.com/cantorluso

O Cachê é colaborativo e pode ser endereçado para:

Luso Neto

Caixa Econômica Federal

Operação: 013

Agência: 4704

Conta Poupança: 7594-9

CPF: 636950222-72