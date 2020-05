Lorenzo Fortes faz 'Live na Varanda' nesta sexta-feira

O maior inimigo de Bolsonaro

Manaus/AM - A pedido do "pessoal" do condomínio, Lorenzo Fortes fará um show especial na próxima sexta-feira (8), na Varanda do seu apartamento. O show será transmitido ao vivo às 15h no YouTube do cantor manauara.

"A iniciativa foi dos próprios condôminos que acompanham a carreira do Lorenzo. Eles querem o show para alegrar a quarentena deles. Chamam o Lolo de "nosso artista". Nós ficamos muito felizes e lisonjeados", diz Vanessa Fortes, mãe do artista.

De acordo com o produtor executivo, Neto Batucada, duas caixas de som serão colocadas na parte externa do condomínio e devem reverberar para todos os apartamentos do prédio. Três câmeras e um drone estarão captando o show na Varanda que será transmitido como Live no YouTube", explica.

Lorenzo Fortes quer a participação de todos na montagem do repertório. "Por isso, estarei pedindo do público, através das minhas redes sociais que mandem sugestões de músicas e assim atender vários estilos musicais durante a Live. Vai ser bem legal", diz o cantor.