Lives românticas movimentam dia dos namorados em Manaus; veja programação

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (12) de Dia dos Namorados, artistas amazonenses preparam lives especiais para encantar os casais. Confira a programação.

15h – A primeira Live Clowntidiado Quarenterners agitará o Dia dos Namorados, no canal da Cacompanhia no Youtube.

A proposta é apresentar o cotidiano na pandemia pela ótica dos palhaços, em vários quadros, com cenas como a alta preocupação em lavar as mãos sempre que se toca em alguma coisa, pessoas que vivem o dia todo assistindo a lives ou fazendo tutoriais e tiktok, namoro virtual e também paródia das lives de sertanejos.

A live contará com integrantes fixos da companhia e com convidados, como a palhaça Suspira (Letícia Mariano), de São Paulo; e o artista Circense Luã, de Teresina; que também vão apresentar cenas de suas rotinas como circenses.

19h – Live especial Dia dos Namorados com o dueto romântico de Fernanda Sena & Nill Oliveira no Youtube (duetoromantico). O repertório contará com sucessos como “Oceano”, de Djavan; “Me espera”, de Sandy feat Tiago Iorc; e “Final Feliz”, de Jorge Vercillo.

19h – Live “Treme Terra e Os Corações Apaixonados” para embalar o Dia dos Namorados. Na ocasião, acontecerá ainda o lançamento de hit para o novo CD da banda.

A transmissão será no Facebook (TremeTerra.Banda) e Instagram (@tremeterrabanda)

20h – A Live Solidária Dia dos Namorados com o cantor Luso Neto, acompanhado pelo músico Fernando Mangabeira no violão, trará um setlist com baladas nacionais e internacionais. A apresentação será no Facebook (Luso Neto).

20h – O espaço Vila Vagalume apresentará um especial Bezerra da Silva, com Andreas Dominique, Marcela Paiva, Ramon Marola e Victor Félix.

A live será pelo Facebook e Instagram (@vilavagalume80).

21h – O bumbá vermelho e branco apresentará a live “O Amor é Garantido” direto de Parintins, em homenagem ao Dia dos Namorados.

A transmissão será no Youtube e Facebook (Garantido).

20h30 – Eliana Printes comandará a live “A Minha Casa é a Sua”, com clássicos da discografia da cantora amazonense em homenagem ao Dia dos Namorados. A apresentação, que trará também o músico Adonay Pereira, será no horário de Manaus (21h30, no horário de Brasília, no Instagram(@elianaprintes).