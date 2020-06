Live solidária e workshop de funk movimentam web nesta quinta-feira em Manaus

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (4) tem lives para todos os gostos, os artistas amazonenses prepararam uma super programação, confira:

19h – A cantora Lô Araújo apresentará uma live solidária para arrecadar doações que serão destinadas a músicos. O repertório será de grandes sucessos de artistas do cenário de sertanejo, forró e swingueira. A transmissão será pelo YouTube (Lô Araújo).

As doações serão arrecadadas por meio site Vakinha (vaka.me/1072394). Mais informações pelo Instagram (@loaraujooficial) ou pelo WhatsApp: (92) 99292-7469.

19h – O Panorando realiza no Instagram (@panorando) live de um Workshop de Funk, ministrada ao vivo por Vitinho do Passinho (MG). Vitinho é hoje um dos nomes mais promissores nas Danças dentro da linguagem do Funk, é natural de Belo Horizonte (MG), mas já participou de eventos em todas as regiões do Brasil, e em 2019 realizou uma turnê de apresentações na Europa.

19h – O cantor Magaiver Santos realiza live com sucessos das bandas Casa de Caba e Sindicato dos Artistas Carentes, além de apresentar composições inéditas. Transmissão pelo Instagram (@magaiverapriori). Informações para contribuição voluntária estão nas redes sociais do cantor.

22h – A live “Vidas Indígenas Importam” apresenta um show musical e bate-papo com Márcia Novo, Thaís Badu e Juca Culatra, pelo Instagram do Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato (@curupiramaedomato).