Live ‘I Love 90’ arrecada alimentos para profissionais de eventos em Manaus

Manaus/AM - O DJ mais famoso do Amazonas, Raidi Rebello, realiza, neste sábado (16/05), a partir das 20h, a festa virtual solidária “I Love 90”, com os grandes sucessos da década de 1990, ano que marcou gerações e embalou multidões nas eternas boates manauenses, como Cheik Club, Hot Mix, Bancrevea Club, Spectron, Beer Dance, Caxangá, Art Show, entre outras.

Para doar, basta estacionar na frente da Academia Cheik Clube, localizada na avenida Getúlio Vargas, centro de Manaus, entre os dias 17 e 24 de maio, das 8h às 18h. “A pessoa nem precisa sair do carro. Vai ter uma equipe esperando na frente da academia recebendo os donativos”, frisou o DJ.

De acordo com o DJ Raidi Rebello, a meta é ajudar aproximadamente 300 famílias, que estão sem rendimento por conta da suspensão de eventos. Toda a arrecadação em donativos será encaminhada para os profissionais de eventos, que atuam na noite manauense, na produção e realização das mais variadas festas da capital.

Conforme Raidi, por conta da pandemia da Covid-19, todos os eventos foram cancelados e os profissionais ficaram sem renda fixa, enfrentando dificuldades financeiras. Além disso, este serviço deve ser o último a ser restabelecido.

“Nossa meta é arrecadar ao menos uma tonelada de alimentos para distribuirmos entre os profissionais que atuam nas festas. Queremos fazer a nossa parte nesse momento tão difícil, jamais vivenciado no mundo. Nossa meta é de atingirmos ao menos 300 pessoas com as doações”, comentou Raidi.

Raidi Rebello informou que as doações serão encaminhadas pela Dance Mix Produções, uma das empresas responsáveis pela promoção e realização das festas de Flash Back em Manaus.

A transmissão acontece pelo YouTube e Facebook do DJ.