Live Hip Hop Class agita o domingo com aula de dança com o artista nacional

O perigo mora lá fora

Manaus/AM - Neste domingo (10), a partir das 16h, o dançarino, intérprete e coreógrafo Manauara Vanderlan Santos, promove em seu canal no Youtube, a live "HIP HOP CLASS", uma aula especial com o dançarino paulista "Sapo".



"O Hip Class nasceu com o intuito de divulgar os artistas nacionais da dança e seus projetos e compartilhar com o público as atividades realizadas pelo canal. Essa é a primeira de muitas lives que ainda estão por vir." afirma Vanderlan.



Ainda segundo Vanderlan, o dançarino "Sapo" (SP) - que no instagram você pode buscar pelo @gui_sapo, vai dar uma aula com o objetivo de trabalhar as bases e os fundamentos da dança hip hop e suas variações com ênfase na coordenação motora e no Bounce da Dança.



Para acompanhar a aula, ao vivo, basta acessar o canal através do canal youtube.com/vanderbare