Live dos Solteiros arrecada doações para Lar do Idoso em Manaus

Manaus/AM - O cantor Daniel Trindade apresentará o Arraial do DT – A Live dos Solteiros, para arrecadar doações para o Lar do Idoso e para os artistas em situação de vulnerabilidade. O evento contará com participação de convidados especiais, como Guto Lima, Lorenzo Fortes, George Japa, Raylla Araújo, Faé, Jyou Guerra, John Veiga e Matheus Trindade.

A transmissão será no canal de Daniel Trindade no Youtube às 17h.