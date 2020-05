Live Dandariando debate Xenofobismo em Manaus nesta quarta

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Manaus/AM - A série "Dandariado"é um projeto de lives promovido pela ciberativista e realizadora do Encrespa Geral, Jéssica Dandara, e consiste em debates e bate-papos com convidados, sobre temas pertinentes à realidade da juventude Manauara e da própria cidade. A transmissão acontece pelo Instagram @respeitaaspretas às 21h.

Nesta segunda edição da série de lives 'Dandariando' a convidada é Mariah Brandt, que integra um coletivo juntamente com Jéssica Dandara (idealizadora da série), a Cumbuca. Por lá, o discurso de ódio é pautado através da arte e audiovisual. A proposta da live é refletir em que aspectos a xenofobia impacta Manaus num momento de caos sanitário no mundo.

A experiência de Dandara em eventos de formação em Manaus, em encontros e conferências com outros grupos do movimento social ao redor do país, contribui para reflexões pertinentes à auto imagem do manauara. "O Amazonas passa por um processo de invisibilidade constante. Só aparecemos na mídia quando somos tragédia, mas na real pouca importância é dada às nossas questões, consequentemente às nossas vidas, e isso é resultado de uma problemática maior. Acreditamos que há uma relação disso com o que tá acontecendo em Manaus e por isso iremos conversar sobre, na live", conta Dandara.

A estudante de jornalismo natural do Pará, Mariah, contribui para a conversa sob o ponto de vista da desinformação no Norte, tema sob o qual tem pesquisado. "A xenofobia contra nós, amazônidas, se manifesta de muitas maneiras mas sinto que a base é sempre a desinformação, depois vira piadinha, toma outras formas.. acredito que essa iniciativa vem também para incentivar uma outra resposta a esse tipo de discurso que atrasa e fere nosso potencial", afirma Mariah.