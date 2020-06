Johnny Jack Mesclado faz primeira Live; confira programação desta quinta

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (11), tem lives para todos os gostos. O palhaço Pingo, recital de poesias, show da Johnny Jack Mesclado, e um esquenta para o dia dos namorados, prometem movimentar as redes sociais dos manauara. Confira a programação:

19h – A cantora Leninha Salvador realizará uma live solidária, com repertório recheado de sucessos de vários gêneros musicais em ritmo de forró. A transmissão será pelo Facebook (DJ Evandro Jr) e contará com participações de Du Barranco, Maykinho e DJ Evandro Jr. Apresentação ficará por conta de Almerio Moral.

Mais informações pelo contato (92) 99153-5639.

19h – O palhaço Pingo comandará a primeira live solo com números clássicos de seu repertório. Entre os destaques estarão as mágicas e uma receita para o Dia dos Namorados. O público poderá participar por meio do chapéu virtual.

A transmissão será pelo Instagram (@klincruz).

20h – A Vila Vagalume realizará live para um recital de poesias que será realizado pelos artistas do espaço. A transmissão será pelo Facebook e Instagram (@vilavagalume80).

20h – A Johnny Jack Mesclado apresentará, pela primeira vez, uma live com a banda completa, no canal do Youtube (canaljjmesclado). No repertório estão confirmadas sucessos do grupo amazonense.

20h – A Live “Esquenta Dia dos Namorados” será transmitida pelo canal do CoyoteLocoOficial no Youtube e no Instagram (@legiaovermelha), com participação de Fellipe Jr. e João Paulo Faria, o Pai Francisco do “Boi do Povão”.

O evento, realizado pela Legião Vermelha, grupo de torcedores do Garantido organizados nas redes sociais, ajudará a Associação de Mulheres Sateré-Mawé, com a arrecadação de doações de qualquer valor, que serão destinadas à entidade indígena. As doações poderão ser realizadas via QR code durante a apresentação.

20h – Live Solidária Especial “Baile dos Namorados”, com a banda Free Dance, no Facebook (Band Free Dance). Durante o evento acontecerá sorteio de brindes.