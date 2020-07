Izabel Barros canta clássicos da MPB em Webshow 'Recordar é Viver'

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - A cantora Izabel Barros promete reviver clássicos da Música Popular Brasileira nesta sexta-feira (17), às 19h, com transmissão pelo blog da Amazônia. No repertório Amado Batista, Demônios da Garoa, Nelson Gonçalves, Mariza Monte, Beth Carvalho, Chico da Silva, entre outros.

São artistas relembrados e renomados. Músicas como: La Barca, Negue, Porque Brigamos, Trem das Onze, Que tempo bom, A Menina Dança são alguns sucessos que marcaram época. “Quando recordamos, vivemos um tempo bom em nossas vidas. A música tem a capacidade de nos fazer voltar no tempo e ainda faz um bem enorme à nossa alma", comenta Izabel Barros que estará acompanhada de Ailton Freitas, no violão, e do Mestre Batata, na percussão (mestre de bateria da Alvorada).

O show Recordar é Viver é uma ótima pedida para curtir em casa com a família. A transmissão também será feita pela Pagina 'Izabel Barros' no Facebook.