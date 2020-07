Filme 'Benzinho' será exibido no cine drive-in solidário do Sesc Amazonas

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Manaus/AM - Com o filme “Benzinho” o cine drive-in do Sesc Amazonas oferece mais uma sessão solidária na próxima quarta-feira (29), às 19h30, com entrada a partir das 18h30, no Sesc Balneário, Avenida Constantinopla, bairro Alvorada. A entrada será 1kg de alimento não perecível, por pessoa.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla, o mesmo (impresso ou através do smartphone) deve ser apresentado, juntamente com o Cartão Sesc na portaria para acesso a unidade. Garanta sua vaga: https://www.sympla.com.br/cine-drive-in-sesc-amazonas__918507.

O cine drive-in do Sesc vem como uma alternativa para superarmos juntos esse momento de pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. Os jovens da década de 60 vão poder sentir essa nostalgia batendo no peito e ainda compartilhar com a família e amigos essa emoção.

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, os carros deverão estar com distância mínima de dois metros e os participantes não estarão autorizados a sair deles, salvo para a utilização dos banheiros. Pick-ups (e veículos de grande porte) serão posicionados nas duas últimas ruas do espaço para melhor visualização.

Para transmissão do filme, o áudio estará sendo sintonizado diretamente no rádio do veículo (frequência disponibilizado antes da exibição). A capacidade máxima será de 50 veículos por sessão. É proibido levar e/ou consumir bebidas alcoólicas durante todo o evento.

Com o objetivo de ajudar quem mais precisa parte de nossa renda será destinada a entidades e famílias afetadas pela crise da Covid-19. A entrada será mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível por pessoa. (Entregar no momento de validação dos ingressos).

Sinopse do filme

O primogênito de uma família de classe média é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe (Karine Teles) em uma espiral de sentimentos pois, além de ajudar a problemática irmã (Adriana Esteves), lidar com as instabilidades do marido (Otávio Müller) e se desdobrar para dar atenção aos seus outros filhos, ela terá de enfrentar sua partida antes de estar preparada para tal. A comédia brasileira do ano de 2017 tem a duração de 97 minutos e classificação de 12 anos de idade.