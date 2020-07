Festival de Cinema de Gramado 2020 será online

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

A organização do Festival de Gramado anunciou que a edição deste ano será online, já que devido a pandemia o evento já havia sido adiado.

De acordo com comunicado oficial, a exibição dos filmes acontecerá pelo Canal Brasil, e pela internet. Os conteúdos ficaram disponíveis por 24 horas no Globosat Play. O evento online acontecerá de 18 a 26 de setembro.

“Até aqui, foram 47 edições apoiando a produção nacional, mesmo nos momentos mais difíceis, desde a valorização dos curtas, escola e porta de entrada para grandes cineastas. Mais do que nunca, é hora de honrarmos a nossa tradição e mantermos a cooperação e parceria com realizadores. Além disso, o modelo é totalmente inovador, inédito no país. É mais um desafio para Gramado, no ano em que temos novos curadores (Pedro Bial e Soledad Villamil), equipe reduzida e patrocinadores afastados, no momento. Nosso compromisso é inovar e evoluir”.

A cerimônia de premiação vai acontecer no palco do Palácio dos Festivais, seguindo todos os protocolos de segurança.