Festa Pimenta com Sal vai esquentar noite de sábado com muita música

Manaus/AM - A Pimenta com Sal está de volta! A organização decidiu fazer uma live pra lá de especial, neste sábado (9) às 22h, com transmissão pelo site da Sympla Streaming, para matar a saudade dos fãs e do público fiel que costumava comparecer a todas as festas no espaço cultural curupira mãe do mato, um lugar lindo e sempre muito parceiro e acolhedor dos artistas locais na cidade de Manaus.

Para acessar, basta adquirir o ingresso através do site do Sympla que está disponível no perfil de instagram @festapimentacomsal. Ao receber e visualizar o ingresso, você poderá ter acesso à transmissão, no app Zoom, na data e horário marcados.