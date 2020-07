Festa ‘drive-in’ agita o sábado com hits dos anos 70 a 90 em Manaus

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Manaus/AM - Nostálgicos e, ao mesmo tempo, nunca tão atuais, os eventos ‘drive-in’ se tornaram uma ótima opção para quem busca entretenimento ao vivo com segurança. Neste sábado (18), das 20h às 2h, o DJ Raidi Rebello comanda a primeira festa disco do Brasil neste formato, a Flash Disco Drive, misturando os sucessos dos anos 70, 80 e 90, com a experiência de curtir uma balada à céu aberto no conforto do carro.

O evento ocorrerá no Pump Drive-in, localizado no estacionamento da Universidade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, bairro Flores. O espaço tem capacidade para 400 veículos e dispõe de praça de alimentação e bares, que atenderão os clientes sem a necessidade de saída do carro. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório.

Reduto dos amantes de flashback em Manaus, a festa Flash Disco é conhecida pelo repertório de hits que fizeram o maior sucesso nas décadas passadas e agitam as pistas de dança até hoje. Segundo o DJ Raidi Rebello, o público está ansioso pelo retorno do evento, que teve sua última edição realizada em dezembro do ano passado.

"É uma festa que alcança desde a geração que frequentava as discotecas dos anos 70, 80 e 90, até o público mais jovem que gosta dos ritmos musicais que surgiram e cresceram naquela época”, disse.

Para o novo formato, está sendo montada uma estrutura diferenciada, incluindo diversos telões para garantir que as pessoas possam acompanhar tudo de dentro dos veículos e um sistema de som especial que, além do áudio externo, incluirá a opção de sintonização via rádio frequência para o público ouvir do carro.

O repertório da noite passará por ícones como Donna Summer, Gloria Gaynor, A-há, Double You, Alexia e Culture Beat. O DJ mesclará sequências de 30 minutos de sucessos de cada década ao longo da balada.

Os ingressos para o evento estão à venda apenas online, no site Ingresso Fly. Os valores são por carro, com até 4 pessoas no veículo. Os interessados também podem entrar em contato por meio do telefone: (92) 9413-1539.