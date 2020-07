Feira de Artesanato da Eduardo Ribeiro retorna e atrai dezenas de manauaras nesse domingo

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Manaus/AM - A tradicional Feirinha de artesanatos da Avenida Eduardo Ribeiro volta as atividades nesses domingo (5). Após três meses inativa por causa do coronavírus, os artesãos voltaram a montar suas barracas e estão animados no local desde às 6h.

Muitos manauaras acordaram cedo para visitar o espaço, fazer compras e tomar aquele café da manhã bem reforçado.

Várias pessoas já passaram pelo local que segue aberto até às 14h. Contudo, alguns cuidados são necessários para evitar a transmissão de coronavírus como: o uso da máscara que é obrigatório, álcool em gel que deve estar visível em todas as banquinhas, além de manter o distanciamento entre as pessoas.

A Feirinha de Artesanato é uma ótima pedida para um passeio de domingo, mas é claro, observando todas as medidas de segurança. Os mais 250 artesãos que trabalham garantem que estão com muitas novidades e prontos para atender você.