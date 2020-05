Estereótipos de Jovens Negros Amazonenses é tema da live Dandariando

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Manaus/AM - Nesta quarta (20), a partir das 17h pelo instagram- @dacordobarro, ocorre a terceira edição da live série "Dandariando"- Uma série proposta pela ciberativista e realizadora do Encrespa Geral, Jéssica Dandara. A proposta da live é refletir sobre temas pertinentes à realidade da juventude Manauara.

"O Amazonas passa por um processo de invisibilidade constante. Só aparecemos na mídia quando somos tragédia, mas na real pouca importância é dada às nossas questões, consequentemente às nossas vidas, e isso é resultado de uma problemática maior. Acreditamos que há uma relação disso com o que tá acontecendo em Manaus e por isso iremos conversar sobre, na live", conta Dandara.

O tema a ser debatido nesta quarta é "Estereótipos sobre Jovens Negros Amazonenses" e a convidada é a artista visual Kerolayne Kemblin.

A negritude no Amazonas é sempre negada. Não acreditam que têm negros aqui, o processo de escravidão foi invisibilizado na nossa região, que foi por onde houve a inserção dos negros no nosso estado e, portanto há uma negação da nossa negritude, tanto do olhar de fora, quanto de fora pra dentro, quando há a dificuldade de as próprias pessoas, que são negras, se reconhecerem como afrodescendentes. Dessa forma, surgem vários estereótipos do que é ser negro, que nós vivenciamos, e por isso precisamos falar dessa questão." Afirma Dandara.

"Não dá pra falar do Covid-19 sem falar do racismo, e da política genocida que estamos vivendo. Falar sobre nossa experiência de corpo negro em Manaus, é crucial para entendermos as faltas que o nosso corpo vive. As violências cotidianas que crianças, adolescentes e adultos sofrem. Pessoas. É importante falarmos sobre como o racismo nesse momento está afetando vidas negras num estado que vive um apagamento e a invisibilIzação desses corpos no norte do país." Enfatiza, Kerolayne Kemblin.