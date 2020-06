Em Manaus, Blue Birds comemora 53 anos com exibição de show pela TV

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - A banda Blue Birds, patrimônio cultural de natureza imaterial do Amazonas, celebra 53 anos de carreira nesta quarta-feira (17/6) e a comemoração está marcada para começar às 19h, com o concerto "Bossa Sempre Nova", que vai ser exibido pela TV Encontro das Águas, no canal 2.1, da TV aberta.

Segundo o músico e empresário Roberto Sá Gomes, o show, gravado no palco do Teatro Amazonas, contou com a participação de convidados especiais, entre eles, o Coral da Assembleia Legislativa do Amazonas.

"Nossa história está afixada na galeria do hall do Teatro Amazonas, junto aos grandes nomes da cultura mundial, como prova da credibilidade conquistada ao longo desses 53 anos de nossa existência", afirma o artista, conhecido no cenário musical como Beto. "Todas as bandas da nossa época, cerca de 40 bandas, não existem mais, somente a Blue Birds continua, sempre com trabalho pautado no profissionalismo. Isso levou à durabilidade".

Livro

Beto adianta que, enquanto não podem realizar shows por conta da pandemia do novo coronavírus, ele se dedica à produção do livro "Banda Blue Birds - 53 anos - História e Memória", previsto para ser lançado em junho de 2021, com tiragem de cinco mil cópias e distribuição gratuita.

"O livro vai contar toda trajetória, com relatos de todos os músicos, as fotos mais emblemáticas e documentos que compõem o acervo, como uma forma de reconhecer o trabalho de quem passou pela banda", destaca o artista. "Neste período, tivemos a participação de 152 músicos, 90% seguiu outras carreiras, como médicos, engenheiros, economistas, professores, odontólogos, deputado federal e até prefeito".

No conteúdo da publicação, estão confirmadas passagens importantes, como os 35 anos em que a Blue Birds foi banda principal no Tropical Hotel.

"Tivemos a satisfação de inaugurar o Tropical Hotel, em 1976, fizemos shows desde a fase da construção até as grandes festas. Também tínhamos uma clientela boa nas empresas do Distrito Industrial", comenta.