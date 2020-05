DJs realizam live para fortalecer cena eletrônica de Manaus

O gemido da cama no confinamento

Manaus/AM - Neste domingo (24), a partir das 15h, cinco DJs da cena local se reúnem para comandar o projeto “Sunset Sension Live”, com transmissão ao vivo pela internet. A iniciativa tem a proposta de arrecadar doações para ajudar os produtores e atrações, e será feita diretamente do Unba Sushi Bar, localizado na Ponta Negra, com portões fechados.

O público poderá acompanhar a “balada” através do Instagram @unsushibar, do canal Sunset Live Am no YouTube e pela página House State no Facebook.

A programação começa com o DJ John Cavalcante, seguido, às 16h, pelos DJs Korea e Silvio Leão, que tocam no estilo B2B. A partir das 17h30, o veterano Cézar Dantas assume as pick-ups e, às 19h, será a vez do DJ Iann Wenery. Eric Cabral encerra o evento às 20h.

O novo coronavírus abalou as estruturas de toda a economia global e o setor do entretenimento foi um dos mais prejudicados, a começar pelas festas e eventos cancelados. Por isso, a “Sunset Sension Live” também incentivará o público a colaborar com DJs e produtores culturais e musicais envolvidos no projeto, que tiveram seu trabalho diretamente afetado pela pandemia.

Durante a live, os interessados poderão doar pela plataforma Vakinha e pelo Super Chat do YouTube. Mais informações através do telefone: (92) 9478-4950.