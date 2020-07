Confira a programação de Lives deste fim de semana em Manaus

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Manaus/AM - Recital de poesias, shows de forró, pagode e MPB, bate-papo sobre violão, além de um especial de boi-bumbá fazem parte da programação de lives deste fim de semana.

A iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem o objetivo de divulgar os shows e projetos que os artistas amazonenses estão realizando durante o período de distanciamento social.

Para incluir um evento na agenda, basta fazer o cadastro em cultura.am.gov.br, com informações como nome do evento, data, hora, link ou perfil onde será realizado, classificação indicativa, breve descrição e uma foto (flyer de divulgação ou foto do artista).

Toda semana, a equipe da Secretaria divulga a programação nas redes sociais (@culturadoam) e no aplicativo do órgão (Cultura.AM). O conteúdo dos eventos é de responsabilidade dos realizadores.

Quinta-feira (23/07)

19h – A cantora Bella Queiroz apresentará a live “Especial Kid Abelha”. No repertório, Bella interpretará clássicos como “Grande Hotel”, “Amanhã é 23”, “Fixação”, “Lágrimas e chuva” e muito mais. A cantora será acompanhada pelos músicos Leandro Lisboa, no violão, e Cid Araújo, no Piano.

A transmissão acontece nas mídias oficiais do Blog da Amazônia com realização do Grupo Pactum (@blogdaamazonia).

Sexta-feira (24/07)

20h – A banda de forró pé de serra Pisa na Fulô realizará a live “Arraiá da Pisa”, com sucessos do forró das antigas e resgatando o autêntico pé de serra. A banda apresentará, ainda, clássicos de arrasta-pé para curtir um dos últimos arraiais do ano.

Transmissão pelo Youtube (canal Pisa na Fulô Forró Pé de Serra).

21h – A segunda edição do “Recital Vagalumes de Poesia”, da Vila Vagalume apresentará os artistas residentes experimentando recitar seus próprios pensamentos em forma de palavras poéticas, expondo a visão de um artista em meio a um sistema caótico e analisando recortes de desigualdade social, LGBTfobia, machismo, racismo e privilégio branco.

Transmissão pelo Instagram e Facebook (@vilavagalume80).

21h – A CasaZeus Produções Artísticas realizará a live “Angels B na Roça”. Dirigida pelo professor e diretor teatral Elizeu Melo, a apresentação tem como objetivo levar a alegria das festas juninas para dentro dos lares da população. A live, que tem produção de Eduardo Oliveira e iluminação de Renan Solano, fará uma releitura jovial dos clássicos juninos com o som do grupo musical.

Transmissão no Youtube (canal Angels 'B).

Sábado (25/07)

18h – O grupo Frutos do Pagode apresentará mais uma live neste fim de semana, com transmissão para Youtube (Frutos do Pagode).

Para mais informações: (92) 99283-7482/ 99963-7943.

19h – A cantora e compositora Duda Raposo reunirá convidados para uma live no Youtube do Programa Meu Ambiente. Entre os nomes confirmados estão Beatriz Procópio, NYD MC e Arco e Rap.

Serão arrecadadas doações de alimentos e kits de higiene e limpeza para a Casa do Idoso São Vicente de Paula.

21h – O cantor, compositor e preparador vocal Victor Félix apresentará, neste sábado, composições e poesias próprias, além de contar sobre o seu processo criativo durante a quarentena.

Transmissão pelo Instagram e Facebook (@vilavagalume80).

Domingo (26/07)

16h – Em mais uma live da “Ovam e amigos”, a Orquestra de Violões do Amazonas receberá Ismael Nascimento, que foi músico da Ovam e Amazonas Band, e também foi aluno do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Atualmente, Ismael é professor na Universidade do Estado de Amapá e tem destaque no cenário internacional.

Transmissão pelo Facebook e Instagram (@orquestradevioloesam).

16h – O Boi Caprichoso realizará o especial “Um Rio de Poesia”, que apresentará a história do povo Caprichoso, pratos típicos e as obras dos artistas do bumbá.

Transmissão pelo Youtube (Boi Caprichoso).

18h – O grupo Florescência realizará a live de lançamento da banda e do single “Até o fim”, com apresentação de Priszlima.

Transmissão pelo Youtube (canal Banda Florescência).