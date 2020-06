Confira as lives desta semana na ‘Agenda Virtual’ em Manaus

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Manaus/AM - Nesta semana, as lives incluem apresentações musicais de Boi-Bumbá, MPB, samba, forró e rap, além de bate-papos, performances e entrevistas.

Para incluir um evento na agenda, basta fazer o cadastro no cultura.am.gov.br, com informações como nome do evento, data, hora, link ou perfil onde será realizado, classificação indicativa, breve descrição e uma foto (flyer de divulgação ou foto do artista).

Confira!!!

Quinta-feira (18 de junho)

20h - O vídeo da performance “Rejunte”, com os artistas Ana Carol, Andreas Dominique e Marcela Paiva, será lançado no Instagram da Vila Vagalume (@vilavagalume80).

Sexta-feira (19 de junho)

20h - A “Live Porão” desta semana será com a banda Synthetica, interpretando os maiores sucessos da banda britânica Arctic Monkeys, além de um pós-show repleto de sucessos do Indie mundial. O pré-show ficará com a banda The Vardia.

Durante a transmissão, será disponibilizado um QR code para a Vaquinha Virtual que arrecadará doações para a ONG Mudadores de Rua, em Manaus. Transmissão pelas redes sociais do Porão do Alemão (@poraodoalemao).

20h - A cantora amazonense Bel Martine se apresentará em mais uma live da Vila Vagalume. Transmissão no Facebook e Instagram (@vilavagalume80).

21h30 - O cantor Luso Neto apresentará live em comemoração ao primeiro ano de gravação do CD e DVD ao vivo “Luso Acoustic”. O show foi gravado no Teatro Gebes Medeiros, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Transmissão pelo Facebook (Luso Neto).

Sábado (20 de junho)

16h - A Xiado da Xinela promoverá uma live diferente sobre os bastidores da gravação do DVD da banda, em estúdio. O trabalho marca a nova fase da Xiado, com o sanfoneiro e produtor Danilson Sampaio à frente da banda; e o cantor Mauro Lima, que substituiu Evandro Jr. nos vocais.

O repertório será composto por músicas selecionadas, sucessos de vários gêneros, em ritmo de forró pé de serra.

A apresentação da live fica por conta do DJ Evandro Jr e Netão do Forró. A transmissão será das 16h às 19h, pelo Facebook e canal do DJ no YouTube (djevandrojroficial).

20h - A The Lost Six apresentará um show especial da banda “System of a Down”, com abertura da banda PrimalKiller, que fará um especial “Massacration. Transmissão pelo YouTube e Facebook (The Lost Six).

20h - A Vila Vagalume apresentará um especial Maria Bethânia, com os cantores Ramon Marola e Mauro Lima. Transmissão no Facebook e Instagram (@vilavagalume80).

21h - A personagem Lady Parker, vivida pelo ator amazonense Michel Guerrero, fará sua segunda live, com transmissão pelo Facebook do ator (Michel Guerrero). O show terá contribuição solidária.

A proposta da live é Lady contar sua trajetória, desde a infância pobre, no município de Eirunepé, à escalada de sucesso, casando com seis maridos europeus, até seu retorno enviuvado à calorenta Manaus, mais precisamente no Bariri, localizado no bairro Presidente Vargas. O repertório reunirá canções e paródias já consagradas por ela, além de trazer novas como a da cantora Whitney Houston, a partir das músicas ‘Whatchulookinat’ e ‘Exhale’ (Shoop Shoop).

21h - O cantor Antônio Bahia realizará live pelo Instagram do Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato (@curupiramaedomato).

O repertório incluirá samba, axé e também forró e xotes, por conta das festas juninas de São João. O show será aberto para contribuição solidária e as informações estão nas redes sociais do espaço.

21h - O Boi Caprichoso realizará a live “Tradição Cabocla”, ao som das melhores toadas e com a participação de itens individuais, cantores e outras surpresas. Transmissão pelo YouTube (Boi Caprichoso).

21h30 - O cantor Luso Neto realizará mais uma live em comemoração ao primeiro ano do show “Luso Acoustic”. A transmissão será pelo Instagram (cantorluso).

Domingo (21 de junho)

15h - O grupo de rap Amazonense “Mulheres In Rima” fará live show no Make Music Day, que é o maior evento de engajamento musical do mundo. São 120 países e mais de mil cidades, totalizando mais de cinco mil eventos musicais neste dia.

Com quatro anos de existência, o grupo já fez shows em nível internacional, além de shows pelo Brasil e alguns municípios do Amazonas, mostrando a importância da presença feminina na música, de modo especial no Rap/HipHop. Transmissão pelo Instagram (@mulheresinrima).

19h - A Casa Geek entrevistará o dublador do personagem Capitão América, Duda Espinoza, que também dubla o Garfinho do filme Toy Story 4, entre muitos outros personagens.

A live ainda contará com a presença de Isamu Hayashi, cosplayer e ilustradora local que mostrará um pouco do seu trabalho artístico. O streamer Hudson Silva também falará sobre jogos e plataformas mais utilizadas no período de quarentena. Transmissão pelo YouTube (Casa Geek 42).

20h - A Vila Vagalume realizará o lançamento da performance “27 Palavras em Quarentena”, com André Angeli e Rafa Aerre no Instagram do espaço (@vilavagalume80).

22h - O cantor Marcelo Nakamura receberá o músico Magaiver, da banda Casa de Caba, no “Naka na Rede”, desta semana, no Instagram (@nakaeospiranha).