Com muito samba e pagode, Dani Sá e Ítalo Santiago lançam Projeto IDEM

Manaus/AM - Amigos na vida e na música. O projeto IDEM une os cantores amazonenses Dani Sá e Ítalo Santiago em videoclipes no Youtube. Figurinhas famosas nas rodas de samba da capital amazonense, eles lançam o projeto com versões em duetos dos hits do pagode e do MPB em versão especial.

"Lançamos um vídeo com um compilado de 6 canções clássicas da música nacional como Quando a chuva passar, de Ivete, Palpite, da Vanessa Rangel e Onze e pouquinho, do Dilsinho", explica Dani Sá, um dos vocalistas do grupo Cacildes.

Segundo o cantor, que atua há 5 anos profissionalmente na música, o objetivo é apresentar um trabalho musical digital com participação de outros músicos amigos sem interferir na carreira de cada um. Exemplo disso, é o percussionista Toinho, ex-Cuka Fresca,que participa dos vídeos.

"Por enquanto é digital. Queríamos fazer experimentos musicais com músicas que a gente gosta só que em formato pagode", explica Ítalo Santiago.

IDEM significa as iniciais de " Ítalo e Dani em Manaus". "Também significa igualdade. Para nós é muito forte e profundo", diz Dani.

Ítalo traz a experiência ao projeto com mais de 15 anos de carreira cantando e compondo. "Sou de família de músicos e comecei no grupo "Já é", depois participei do 'Amigos S.A'", conta Santiago.

Para o futuro, eles pretendem conquistar o público de Manaus. "Um passo de cada vez e com planejamento alcançaremos várias pessoas. Essa é a intenção. O futuro de um projeto depende muito da aceitação do público e mais pra frente promover eventos para apresentar o projeto", conclui Ítalo Santiago.