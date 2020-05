Circuito de Lives UEA em Casa continua nesta quarta

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Manaus/AM - O projeto 'UEA em Casa Live Music 2020' já contabilizou mais de 3 mil visualizações. Nesta semana terá apresentações com professores e, também, alunos do curso de Música da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Nesta quarta-feira (13), a apresentação musical fica por conta do professor Gustavo Medina (Violino).

Transmissão: Às 19h00, no canal do YouTube do Telessaúde e no perfil do Instagram da UEA, que é @ueaamazonas