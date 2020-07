Casarão de Idéias realiza instalação poética inspirada em poema de Thiago de Mello

Wilson Lima e a solidão do Poder

Instalação poética será inaugurada nesta quarta-feira (08), no Centro Cultural Casarão de Idéias (rua Barroso, 279, Centro). A obra foi baseada no Artigo III, do poema do Os Estatutos do Homem, do poeta amazonense Thiago de Mello. A exposição será aberta ao público de quarta-feira a sábado, das 15h às 19h, sem cobrança de bilheteria, e segue até o dia 8 de agosto.

Com mais de 50 anos, o poema mais conhecido de Thiago de Mello, chama a atenção do leitor para os valores simples da natureza humana. No Artigo III, ele decreta que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra; e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro, abertas para o verde onde cresce a esperança.

A instalação ‘Artigo III – Uma inspiração poética” foi produzida pelo diretor do espaço, João Fernandes Neto, que explica que todo o projeto e execução é resultado do período de isolamento social para que durante o período de reabertura das atividades, as pessoas pudessem se conectar com arte de forma positiva.

“Pensei nessa instalação no período de quarentena com o objetivo de trazer leveza e energia positiva. Vivemos muito tenso nesse período. Precisamos nos reconectar com as artes e boas energias”, diz o produtor.

“Pensar pós pandemia é acreditar em dias melhores e com vida. E os girassóis são isso”, comenta o produtor que utilizou em sua obra girassóis e meios tecnológicos do audiovisual para que o público que for ao espaço possa levar essas memórias associadas a ‘vibes’ positivas.

O Casarão de Ideias estás seguindo as normas dos órgãos estaduais de saúde, e por isso, a instalação receberá apenas, no máximo, 10 pessoas por vez, para que possam respeitar o distanciamento social, além da medição de temperatura e disponibilização de máscaras de segurança e álcool em gel.