Casa Geek 42 entrevista Duda Espinoza, dublador do Capitão América no Brasil

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - Quem não vibrou em Vingadores Ultimato quando Capitão América diz: "VINGADORES, AVANTE!", com certeza quase todo mundo não é?! Neste domingo dia 21 de junho, às 19h horário de Manaus (20h horário de Brasília) vamos relembrar esta e outras vozes icônicas com nosso convidado especial DUDA ESPINOZA que também dubla o garfinho em Toy Story 4, Estarossa em Nanatsu no Taizai, Godines em Chaves, Will Schuester em Glee, entre muitos outros personagens.

Teremos também a presença de Isamu Hayashi, Cosplayer e ilustradora local nos mostrando um pouco do seu trabalho artístico.

E falando sobre jogos e plataformas mais uitilizadas no período de quarentena teremos a presença do Streamer Hudson Sillva.

Data: 21/06/2020

Horário: 19h (Horário de Manaus)

Canal: youtube.com/casageek42