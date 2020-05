Caprichoso realiza primeiro ensaio online nesta sexta-feira

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - No Dia do Trabalhador (1), o Boi Caprichoso realiza direto do Curral Zeca Xibelão, o primeiro ensaio online, com objetivo de arrecadar alimentos e levar alegria e entretenimento às pessoas que estão em casa. O evento terá transmissão pelo Canal do Boi Caprichoso no Youtube (Boi Caprichoso) e redes sociais do bumbá.



Ao comando do apresentador Edmundo Oran e interação dos itens individuais direto de suas casas, a live terá como repertório as toadas do álbum "Terra: Nosso Corpo, Nosso Espírito", além de toadas consagradas de anos anteriores.



A programação, organizada pelo Conselho de Artes e Diretoria do Caprichoso, segue recomendações de saúde, mobilizando o mínimo de pessoas, para evitar riscos e, ao mesmo tempo, levar o ritmo do festival de Parintins aos torcedores nos quatro cantos do mundo.