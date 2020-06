Caprichoso e Garantido fazem live a partir de Parintins neste sábado

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Manaus/AM - Na noite deste sábado (27/06), arte e emoção entrarão na arena do Centro Cultural de Parintins Bumbódromo, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), para dar o tom da Parintins Live, que reunirá os itens oficiais dos bumbás Garantido e Caprichoso em uma apresentação especial direto da Ilha Tupinambarana. A transmissão iniciará às 20h30, pela TV A Crítica, no canal 4 da TV aberta, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Na arena, cada boi terá duas horas de apresentação e o mínimo de pessoas envolvidas, para evitar qualquer tipo de aglomeração. A ordem será Caprichoso e Garantido, definida por meio de um sorteio realizado na tarde desta quarta-feira (24/06), no Bumbódromo, com a presença dos presidentes dos bumbás. Segundo o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, a proposta de realização da live, na data e local tradicionais do evento, vem para manter a essência do Festival Folclórico de Parintins, que teve a 55ª edição suspensa por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Ele explica ainda que, durante as apresentações, o público poderá contribuir com doações de cestas básicas e depósitos bancários em qualquer valor direcionados às duas associações folclóricas. "Com esta versão, nós potencializamos a cultura local e fortalecemos o movimento, ao mesmo tempo em que nos reajustamos à realidade, conscientes da importância do distanciamento social como prevenção da Covid-19 e seguindo todos os protocolos de segurança", afirma o secretário. Toda arrecadação será destinada para os artistas dos bumbás que estão em situação de vulnerabilidade.

Esquenta

Para entrar no clima, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lança, nesta quarta-feira (24/06), A Hora do Conto, com origem do Festival Folclórico de Parintins e a história de Garantido e Caprichoso, na programação do Cultura Sem Sair de Casa. Os vídeos, de cinco minutos de duração, serão disponibilizados no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), no Instagram e no Facebook (@culturadoam).

A produção para plataforma digital teve como base o contexto histórico disponível no Memorial dos Bumbás e envolveu professores e alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro Unidade Parintins.