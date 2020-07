Cabocrioulo celebra 15 anos de carreira com Live especial neste sábado

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Manaus/AM - Neste sábado (4) tem lives com programação cultural para toda a família. Confira os horários:

15h – A cantora Criss, nascida em São Paulo e criada em Manaus, apresentará um show especial neste sábado a fim de arrecadar cestas básicas, produtos de higiene e cobertores que serão destinados a pessoas em vulnerabilidade.

Transmissão pelo YouTube (CRISS).

18h – No segundo dia da “Live Solidária Manaquiri”, as atrações serão Norte Nordeste, Geovana Cosarde, Vanderson Lima, Brilha Som, Francisco Vinícius, Carlos Gomes, Tchello Vitoriano, DJ Walber Jr e DJ Leo Pankadão.

Transmissão pelo Facebook (Rádio Manaquiri).

18h – O Palhaço Spaguete apresentará mais uma live com muitas brincadeiras lúdicas, descontração e alegria. Entre as atrações do show estão lançamento de moeda, reprise da pipoca e o fotógrafo maluco. Mais informações pelo número: (92) 99153-8574.

Transmissão pelo Facebook (Spaguete Muniz).

19h – A banda Cabocrioulo celebrará 15 anos de carreira em uma live direto do Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato. O show também arrecadará doações para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (GAAC). Os dados para contribuição estão nas redes sociais do espaço, e as doações também poderão ser entregues no local (avenida Sete de Setembro, 1.710, Centro), a partir das 17h, no sistema drive-thru.

A transmissão será pelo YouTube (Cabocrioulo Banda).

21h – A live show “Dom aos vivos”, com Andreas Dominique, também fará parte da programação do Vila Vagalume neste fim de semana. Transmissão pelo Facebook e Instagram (@vilavagalume80).