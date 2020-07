Bella Queiroz apresenta live Especial Kid Abelha

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Manaus/AM - A cantora Bella Queiroz apresenta o Webshow Especial Kid Abelha nesta quinta-feira (23), às 19h. A transmissão acontece nas mídias oficiais do Blog da Amazônia com realização do Grupo Pactum.

"Eu sempre fui muito fã do Kid Abelha. Inclusive, na época da gravação do Acústico MTV, fui convidada para participar da plateia", conta a artista.

No repertório Bella Queiroz que carrega 22 anos de carreira na bagagem, promete clássicos como "Grande Hotel", "Amanhã é 23", "Fixação", "Lágrimas e chuva" e muito mais. Quem acompanha a cantora são os músicos Leandro Lisboa, no violão, e Cid Araújo, no Piano.

Mais sobre Bella

A cantora amazonense participou em 2006 do reality show musical "Ídolos". Em seguida, faz turnê com o projeto Canta Manaus em São Paulo. Em 2018, percorreu a Chapada dos Veadeiros (GO) em turnê. No Teatro Amazonas apresentou o musical "Paixão, louca paixão" com Zezinho Corrêa e Lucilene Castro. Em 2019, revisita Beatles em Nossa Nova e leva o espetáculo aos palcos do Anfiteatro da Ponta Negra.