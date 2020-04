Banda Os 3 da Paraíba realiza Live com muito forró neste sábado

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Manaus/AM - A Live da banda “Os 3 da Paraíba”, acontece neste sábado (15) e promete muito forró para todos se divertirem em casa, o repertório vem com intuito de resgatar antigos sucessos.

“Uma viagem pela música nordestina, e através da nossa música, mostrarmos nossas influências e a história da nossa família na música, arrumar o sofá da sala pra curtir bastante com a gente!”, adianta Pitote, músico e co fundador da banda.

O grupo promete tocar músicas consagradas de Luiz Gonzaga, OS três do Nordeste, Falamansa, Dorgival Dantas, Trio Nordestino, além de suas músicas autorais, do seu novo disco, tendo como chefe do primeiro CD “Forró em Família”, Letra de Walter Paraíba com a arranjo de Joaci Pitote.

A live será realizada no canal da banda no youtube: Os 3 da Paraíba:

A Live tem o intuito de arrecadar auxílio, através do cachê solidários, aos artistas que necessitam de ajuda durante a pandemia, as doações poderão ser feitas através da conta bancária:

BRADESCO

Agência: 3735

Poupança: 1003661-5

Joaci Araújo Pegado

CPF: 874.914.512-68