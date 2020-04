Banda Di Bubuia arrecada doações para artistas manauaras com Live solidária

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM – Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, o mundo precisou entrar em quarentena para se prevenir do Covid-19, e em Manaus a classe artística precisou parar os trabalhos, para se proteger.

Muitos artistas locais, sobrevivem apenas de sua arte, e pensando nisso a classe se uniu para arrecadar doações para os mais necessitados.

Nesta quinta-feira (9), a banda Di Bubuia fará uma live ás 17h no Facebook fb.com/milenadicastroebandadibubuia, em prol dos artistas amazonenses. Quem quiser ajudar a causa pode entregar suas doações (alimentos não perecíveis e cestas básicas) no Teatro Amazonas de segunda a sexta de 8h às 17h.

Doações em Dinheiro na Conta da Caixa Econômica Federal

Agência 0020

Conta POUPANÇA - 136961-0

Milena Costa di Castro

CPF: 51543877249