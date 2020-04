Aula de Preparação vocal e show de Vivian Gramophone movimentam Lives desta sexta

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Manaus/AM – Nesta sexta-feira às 15h, a cantora e professora de canto Tati Vidal, ministram mais uma aula em Live no Instagram @tatividal_voz , e o convidado desta vez é Taner Teixeira, Coordenador do Grupo Ser Educacional.

Tati Vidal inicia ainda nesta sexta, uma série de vídeos no instagram -> @letrasevoz mostrando os shows do seu projeto de música e literatura chamado "No Avesso Dos Olhos”. A cantora fará uma retrospectiva das suas produções em comemoração ao seu aniversário de 40 anos.

Nesta sexta-feira também tem show live da cantora Vivian Gramophone, às 20h com transmissão pelo Instagram @Vilavagalume80