Apresentando trilha de filmes e séries Tearte Duo faz Live nesta sexta-feira

Manaus/AM - Nesta sexta (24) às 20h, o "Tearte Duo", projeto criado pelos músicos Timóteo Esteves (Violoncelo) e Elis Green (Violino), realiza uma live pra lá de especial cujo o tema é "Filmes & Séries".

O repertório completo é SURPRESA mas alguns spoilers já são possíveis de serem antecipados.

"Vamos tocar músicas de filmes como Rei Leão, Moana, A Bela e a Fera, clássicos como Singing in the Rain, filmes aclamados como Harry Potter, Star Wars e séries como Game of Thrones e La casa de Papel."

Para acompanhar a live basta acessar fb.com/tearteproducoesmusicais ou instagram.com/tearteproducoesmusicais