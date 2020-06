Dívidas na Serasa são renegociadas com até 90% de desconto em agências dos correios

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Devedores com o nome inscrito na Serasa poderão renegociar a partir desta segunda-feira (29), débitos atrasados ou negativados em mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas por todo o Brasil. Os refinanciamentos podem ser feitos diretamente nos guichês de atendimento, com descontos de até 90%.

Para a renegociação, basta o consumidor ir à agência mais próxima com o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e algum documento oficial com foto e pedir o serviço Serasa Limpa Nome no balcão.

Para uso dos serviços da Serasa nos Correios, o consumidor precisa pagar taxas de administração. Cada dívida renegociada custa R$ 3,60. Impressão de segunda via de boletos custa R$ 2,60 por cada acordo. O serviço Meu Serasa, custa R$ 14. O serviço Você Consulta, para análise de dados de terceiros, custa mais caro, R$ 21,60.

Além das agências dos Correios, o serviço de renegociação está disponível no site da Serasa e nos pontos de atendimento da empresa.