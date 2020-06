Agências do INSS voltam ao expediente presencial em julho

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta segunda-feira, dia 22, o governo federal prorrogou até o dia 10 de julho a suspensão do atendimento presencial nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Com isso, as agências devem voltar a atender presencialmente a partir do dia 13 de julho, mas esse retorno ao expediente normal não vai acontecer em todas as agências do INSS, as quais vão reabrir de forma gradual.

O atendimento, a partir do dia 13 de julho vai se limitar aos segurados com agendamentos feitos pelos canais Meu INSS e central 135. Também serão atendidos serviços que não possam ser oferecidos por via virtual, como perícia médica, reabilitação profissional, avaliação social, cumprimento de exigências assim como justificação administrativa.