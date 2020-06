Saiba quais agências abrirão para saque de auxílio emergencial neste sábado no Amazonas

Cumplicidade com o mal

Manaus/AM - Os beneficiários do auxílio emergencial no Amazonas terão 14 opções de agências para realizar o saque, neste sábado (13). As unidades vão estar abertas de 8h às 12h.

O pagamento é destinado a beneficiários nascidos em dezembro, que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas.

Veja os endereços

HUMAITÁ

RUA CINCO DE SETEMBRO, S/N

ITACOATIARA

AV PARQUE 520, S/N

MANACAPURU

CENTRO, BLV BVD PEDRO RATTES 664, 664

MANAUS

ALEIXO, AV ANDRE ARAUJO, 243

PRACA 14, RUA LEONARDO MALCHER, 1862

TEATRO AMAZONAS, RUA JOSÉ CLEMENTE, 420

VITORIA-REGIA, RUA BARROSO, 101

BAIRRO CIDADE NOVA, RUA FLORIDA, 194 CNJ. CIDADE NOVA I

COMPENSA, AV BRASIL, 2668

JORGE TEIXEIRA, LESTE MANAUARA, AV AUTAZ MIRIM, 9118

RAIZ, AV SILVES, 366

PARINTINS

RUA BENJAMIM DA SILVA, 1874

TABATINGA

BAIRRO DAS COMUNICAÇÕES, AV AMIZADE, S/N

TEFÉ

RUA OLAVO BILAC 377, 377