Caixa abre neste sábado no Amazonas para saques do auxílio emergencial

Manaus/AM - As agências da Caixa Econômica irão abrir neste sábado (25) para atendimento ao auxílio emergencial de R$ 600 e também do saque do FGTS. O horário de funcionamento é de 8h às 12h.

Na capital oito unidades estarão funcionando, os demais são em Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tabatinga e Tefé.

O pagamento do auxílio será destinado aos trabalhadores nascidos em janeiro que receberam o depósito nas contas digitas na quarta-feira (22).

O saque do FGTS poderá ser feito por nascidos em janeiro e que tiveram o dinheiro depositado no dia 29 de junho.