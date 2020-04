Agências da Caixa abrem neste sábado para atender serviços essenciais em Manaus

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Manaus/AM - A Caixa Econômica Federal deve abrir 799 agências em todo o Brasil, neste sábado (25), a partir das 8h às 12h, com atendimento de serviços essenciais à população, segundo a Agência Brasil.

As agências de Manaus que vão funcionar estão localizadas no Centro, uma na Rua José Clemente, e a outra na Rua Barroso. Já na Zona Centro-Sul, a unidade do bairro Adrianópolis, na Avenida André Araújo deve funcionar. Na Zona Norte da capital, a agência do bairro Cidade Nova I também estará aberta e fica localizada na rua Flórida, próximo ao Shopping Sumaúma. As agências que atendem a Zona Leste e que vão estar abertas neste sábado ficam no bairro Jorge Teixeira e no bairro São José Operário, ambas na Avenida Autaz Mirim. A unidade do bairro da Compensa, fica na Avenida Brasil, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a publicação, os serviços que poderão ser realizados nestas agências são saques de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sem cartão; dos seguros desemprego e defeso sem cartão e senha; saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de abono salarial e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sem cartão e senha; saque de conta salário sem cartão e senha; e desbloqueio de cartão e senha de contas.

A Caixa Econômica ressalta que informações sobre cadastro e pagamento do auxílio emergencial estão disponíveis apenas por meio do aplicativo ou do site e também pela central telefônica exclusiva 111.