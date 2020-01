Agência no Canadá recruta brasileiros para quase 300 vagas de emprego

A agência de desenvolvimento econômico Québec International busca profissionais brasileiros para 297 vagas de emprego e cinco bolsas de estudo para diferentes áreas de pesquisa.

Segundo um site de notícias do Globo, a região abre possibilidades de trabalho em 14 empresas vinculadas aos segmentos de manufatura, saúde, tecnologia da informação e usinagem. Além de experiência profissional, o idioma francês é outro requisito.

Já para os estudantes, as bolsas disponibilizadas são voltadas a programas de mestrado e doutorado na UQAR - Université du Québec à Rimouski. As áreas de interesse são biologia, geografia, oceanografia e química e os auxílios equivalem a até CAD$ 21 mil por ano. É necessário ter de nível intermediário a avançado do francês e também do inglês.

Veja as áreas com vagas:

TI – remuneração pode ser de até CAD$ 100 mil por ano. As áreas mais demandada são: analista.NET, analista de tecnologia Linux e Windows, desenvolvedor de software, desenvolvedor Devops, desenvolvedor.NET e Java e programadores, além de arquiteto de soluções Office 365, aplicativos.NET, Java e Software. Experiência: 1 a 9 anos

Usinagem e Manufatura – salário pode chegar a CAD$ 54 mil por ano. Operador CNC, soldador, inspetor de qualidade e maquinista de precisão de 5 eixos, são as áreas mais demandadas. Experiência: Usinagem 0 a 2 anos e Manufatura de 0 a 9 anos.

Saúde – remuneração pode ser de até CAD$ 88 mil por ano. A região busca enfermeiros e cuidadores com experiência de no mínimo dois anos.

Bolsa – os auxílios chegam a CAD$ 21 mil por ano. Programas de mestrado e doutorado na UQAR – Université du Québec à Rimouski, nas áreas de biologia, geografia, oceanografia e química.

As inscrições vão até o dia 20 de janeiro pelo site www.quebecnacabeca.com. O candidato deve completar um perfil com suas qualificações e, em seguida, postular as vagas ou bolsas condizentes com suas habilidades.

As entrevistas acontecerão de 10 a 21 de fevereiro, via Skype, com recrutadores das empresas e gestores da universidade. Não é preciso apresentar documentos de imigração para participar do processo.

Os aprovados terão acesso a oportunidades de emprego em condições iguais as dos canadenses e ainda poderão pleitear residência permanente após um ano de trabalho. Atualmente, 925 brasileiros vivem na cidade de Québec, sendo que mais de 500 chegaram à região por meio das missões de recrutamento da agência.